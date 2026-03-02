Роскомнадзор опроверг данные о закрытии подключения к иностранным VPN-серверам

Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN-серверам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре заявили, что информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам не соответствует действительности.

Ранее в сети распространились данные о том, что ведомство закрыло возможность подключения к иностранным серверам. Утверждалось, что специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках признаков VPN-протоколов, после чего перекрывает их узлы.

Перед этим ведомство прокомментировало информацию о хакерской атаке на сайт. В Роскомнадзоре подтвердили, что ресурс подвергся DDoS-атакам. При этом там уточнили, что сайт остается доступным пользователям.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов. Уточнялось, что доступ был ограничен к 469 средствам для обхода блокировок.