Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:41, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

Роскомнадзор опроверг данные о закрытии подключения к иностранным VPN-серверам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN-серверам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре заявили, что информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам не соответствует действительности.

Ранее в сети распространились данные о том, что ведомство закрыло возможность подключения к иностранным серверам. Утверждалось, что специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках признаков VPN-протоколов, после чего перекрывает их узлы.

Перед этим ведомство прокомментировало информацию о хакерской атаке на сайт. В Роскомнадзоре подтвердили, что ресурс подвергся DDoS-атакам. При этом там уточнили, что сайт остается доступным пользователям.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов. Уточнялось, что доступ был ограничен к 469 средствам для обхода блокировок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

    Россия проверит жизнь на Венере

    Дачникам предсказали вредителей

    «Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok