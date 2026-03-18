Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 18 марта 2026

Россиянам рассказали о защите от покушений по заданию аферистов

Криминалист Игнатов призвал не открывать дверь незнакомцам ради защиты
Варвара Митина (редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам не стоит слепо доверять людям в форме и с удостоверениями. Такое предупреждение сделал криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, открывать дверь посторонним нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если визитер представляется сотрудником правоохранительных органов. Эксперт советует действовать по алгоритму. Услышав звонок, попросить человека представиться, назвать отделение, должность и звание. Затем перезвонить в дежурную часть и уточнить, работает ли там такой сотрудник и направлялся ли он по указанному адресу. Только после этого можно продолжить диалог.

Если гость утверждает, что пришел на обыск, он обязан предъявить санкцию. Кроме того, в мероприятии должны участвовать понятые — один человек не может проводить обыск самостоятельно.

Игнатов также призвал быть осторожными в подъездах и лифтах: преступник может не ломиться в дверь, а караулить жертву снаружи. Общие правила безопасности, по его словам, сейчас актуальны как никогда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok