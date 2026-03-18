08:03, 18 марта 2026Экономика

Россиянам разъяснили нюансы оплаты ЖКУ за март

Эксперт Бондарь: В марте могут прийти квитанции ЖКУ со старой датой платежа
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В марте россиянам еще могут прийти квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) со старой датой платежа — 10 апреля вместо 15-го. Нюансы обращения с платежками за первый весенний месяц 2026 года разъяснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, его цитирует РИА Новости.

«Некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны, где по привычке печатается 10-е число. Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию», — посоветовал специалист. Не лишним будет продублировать свое обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» — так заявку точно заметят.

Бондарь подчеркнул, что федеральный закон приоритетнее информации на платежной квитанции. «Если же вам так и будут приходить платежки с неправильной датой, а компания откажется вносить правки, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор», — добавил эксперт. За недостоверную информацию организацию оштрафуют.

С 1 марта 2026 года в России изменились сроки оплаты ЖКУ. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, новые правила особенно важны для пенсионеров — большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число. Теперь пожилые граждане смогут без спешки проверить квитанции и внести плату.

