Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 18 марта 2026Путешествия

Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «не хочется возвращаться»

Алина Черненко

Фото: Lifeforstock / Freepik

Российский турист Сергей Шурупов побывал в Гонконге и описал поездку фразой «не хочется возвращаться». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что одной из главных сложностей в этом городе стало передвижение с коляской. Везде было много лестниц, а инфраструктура оказалась не продумана для удобства туристов с малышами.

Здесь вам не Китай Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
20 мая 2019
«Не страшно одной ночью пройтись в мини-юбке». Чем поражает россиян один из самых дорогих городов мира — Гонконг
12 февраля 2025

Но главное разочарование, по словам Шурупова, было связано с соотношением цены и качества. «Ожидая мирового уровня сервиса за высокую стоимость, мы часто сталкивались с переоцененными услугами, местами замечали грязь и изношенность инфраструктуры», — посетовал он.

Россиянин также отметил, что Гонконг стал для него городом на один день. По его мнению, этого срока достаточно, чтобы прогуляться по главным улицам, сформировать свое мнение и поставить галочку в списке посещенных мест.

«Но ничего особенно "гонконгского", что бы запало в душу и захотелось пережить снова, мы не нашли», — заключил соотечественник.

Ранее российская тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок». В частности, ее поразили двухэтажные автобусы и трамваи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok