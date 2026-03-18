Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «не хочется возвращаться»

Российский турист Сергей Шурупов побывал в Гонконге и описал поездку фразой «не хочется возвращаться». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что одной из главных сложностей в этом городе стало передвижение с коляской. Везде было много лестниц, а инфраструктура оказалась не продумана для удобства туристов с малышами.

Но главное разочарование, по словам Шурупова, было связано с соотношением цены и качества. «Ожидая мирового уровня сервиса за высокую стоимость, мы часто сталкивались с переоцененными услугами, местами замечали грязь и изношенность инфраструктуры», — посетовал он.

Россиянин также отметил, что Гонконг стал для него городом на один день. По его мнению, этого срока достаточно, чтобы прогуляться по главным улицам, сформировать свое мнение и поставить галочку в списке посещенных мест.

«Но ничего особенно "гонконгского", что бы запало в душу и захотелось пережить снова, мы не нашли», — заключил соотечественник.

