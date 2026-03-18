09:47, 18 марта 2026

Россиянин спрятал младшего брата в самодельный гроб

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Житель Екатеринбурга расправился с младшим братом и пытался причинить вред себе, но его спасли. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

По данным следствия, в один из дней с 10 по 15 марта между братьями произошел конфликт в квартире дома на улице Мира. 37-летний мужчина несколько раз ударил тупым предметом по голове 32-летнего родственника. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Обвиняемый спрятал тело в самодельный деревянный гроб и скрылся. Позже он вернулся домой, где застал мать, которой и признался в преступлении.

Между братьями были натянутые отношения, уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Обвиняемый болезненно переживал трагическую развязку очередной семейной разборки и причинил себе вред, но его спасли прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ногинске 16 марта мать расправилась с сыном в съемной квартире.

