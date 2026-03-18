Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

В Башкирии задержаны мужчина и его пасынок, укравшие из ювелирного 27 колец

В Башкирии местный житель устроил криминальный мастер-класс своему 20-летнему пасынку в ювелирном магазине и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash

На кадрах видно, как мужчина в красных перчатках заходит в магазин, смотрит кольцо и выходит. За ним внутрь заходит молодой человек. Он здоровается, просит продавца показать украшения, потом хватает палетку с кольцами и убегает.

По данным канала, все произошло в Белебеевском районе. План ограбления магазина придумал ранее судимый мужчина. Накануне он проводил в магазине разведку, а потом на дело отправил своего пасынка. Молодой человек зашел в магазин, украл с прилавка 27 колец и отнес их отчиму.

Оба фигуранта задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Сейчас они арестованы.

