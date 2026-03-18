11:34, 18 марта 2026

Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Башкирии местный житель устроил криминальный мастер-класс своему 20-летнему пасынку в ювелирном магазине и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash

На кадрах видно, как мужчина в красных перчатках заходит в магазин, смотрит кольцо и выходит. За ним внутрь заходит молодой человек. Он здоровается, просит продавца показать украшения, потом хватает палетку с кольцами и убегает.

По данным канала, все произошло в Белебеевском районе. План ограбления магазина придумал ранее судимый мужчина. Накануне он проводил в магазине разведку, а потом на дело отправил своего пасынка. Молодой человек зашел в магазин, украл с прилавка 27 колец и отнес их отчиму.

Оба фигуранта задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Сейчас они арестованы.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии арестовали 27-летнюю многодетную мать за сюрприз с бриллиантовым ожерельем.

    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

    Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

    Курс рубля к юаню упал до минимума за год

    В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

    Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

    Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

    Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

    Суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки

    Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп

    Все новости
