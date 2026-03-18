09:42, 18 марта 2026Путешествия

Россиянина захотели выгнать с пляжа Вьетнама с фразой «людям из вашей страны тут не место»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Olaf Schubert / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Российского туриста захотели выгнать с элитного пляжа в Дананге, Вьетнам, с фразой «людям из вашей страны тут не место». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Денис со своими собаками находился на берегу моря возле своего пятизвездочного отеля, но отдых был нарушен русофобом из Швейцарии. Незнакомый мужчина подошел и накинулся на россиянина с обвинениями — якобы пудели мешают другим отдыхающим. Он даже обратился к охране, однако те не стали выгонять загоравшего Дениса, поскольку собаки могут находиться на этом пляже.

Но проигравший европеец не хотел сдаваться — на этот раз он уже открыто заявил о своей неприязни к россиянину из-за татуировки на русском языке «Побеждай любя».

«Людям из вашей страны тут не место и вам не разрешали здесь находиться», — заявил он. Более того, швейцарец пригрозил Денису, что с ним якобы разберутся его влиятельные друзья. Россиянин все это время не реагировал на нападки и спокойно продолжал загорать.

После случившегося он написал жалобу на отель из-за русофобии и получил ответ от собственника. Тот извинился и заверил, что в случае повторения такой выходки швейцарца внесут в черный список.

Ранее россиянке отказались продавать воду в аэропорту Италии из-за гражданства РФ. Ситуация произошла с учительницей русского языка и переводчицей Анной Лариной в римской авиагавани Фьюмичино.

