Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 18 марта 2026

Россиянка описала Ирак фразой «мужчины сидят в чайных часами, а женщин не видно»

Алина Черненко

Фото: Stockking / Freepik

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в столице Ирака и описала ее фразой «мужчины сидят в чайных часами, а женщин не видно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Багдаде на каждом шагу попадаются чайные. В них за маленькими столиками или на пластиковых табуретках сидят мужчины, которые пьют чай из тонких стеклянных стаканов, курят и негромко разговаривают.

Материалы по теме:
«В уличных кафе — мужчины. В маленьких чайных на углах — снова. Женщины встречались редко. Сначала я подумала, что просто попала в "мужской" район. Но чем дольше ходишь, тем становится понятнее, что так выглядит обычная городская жизнь», — призналась путешественница.

Лисейкина также рассказала, как они с подругой зашли в самую известную чайную в Багдаде — «Шабандар» на улице Аль-Мутанабби. Она открылась в 1917 году в здании, которое раньше было типографией. По словам россиянки, с тех пор там почти ничего не изменилось.

Внутри было накурено и почти не было свободных мест. Иностранок заметили сразу. «Несколько мужчин обернулись с искренним удивлением. Кто-то спросил через гида, откуда мы. Когда услышали "Россия", оживились заметно. Улыбки, кивки», — поделилась впечатлениями автор.

Она добавила, что для человека, который приезжает в Ирак впервые, такие чайные становятся одним из самых простых способов почувствовать ритм города.

«Здесь не экскурсия и не туристическое шоу, а обычная жизнь: люди встречаются, обсуждают новости, сидят часами за одним стаканом крепкого сладкого чая», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение жителей Ирака к иностранным туристкам. По ее словам, в этой стране они «становятся экзотикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok