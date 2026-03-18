Россиянка поссорилась с бывшим возлюбленным и забила его ведром

В Челябинской области женщина забила ведром бывшего возлюбленного

В Челябинской области расследуется уголовное дело о расправе, совершенной 51-летней местной жительницей над своим бывшим 58-летним сожителем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СК).

По данным следствия, в ночь на 7 марта в одном из домов на улице Матюшенко между бывшими возлюбленными произошла ссора, которая переросла в конфликт. Женщина вооружилась металлическим ведром и нанесла им множество ударов по голове сожителя, а также била его руками и ногами. В результате избиения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В СК отметили, что продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Красноярском крае задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над супругой и покушении на ее нового сожителя.