09:38, 18 марта 2026

В Челябинской области женщина забила ведром бывшего возлюбленного
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Челябинской области расследуется уголовное дело о расправе, совершенной 51-летней местной жительницей над своим бывшим 58-летним сожителем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СК).

По данным следствия, в ночь на 7 марта в одном из домов на улице Матюшенко между бывшими возлюбленными произошла ссора, которая переросла в конфликт. Женщина вооружилась металлическим ведром и нанесла им множество ударов по голове сожителя, а также била его руками и ногами. В результате избиения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В СК отметили, что продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Красноярском крае задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над супругой и покушении на ее нового сожителя.

    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    Российский подросток спланировал теракт в православном храме

    В США выявили нарушения в предоставления помощи Киеву на миллиарды долларов

    Россиянин спрятал младшего брата в самодельный гроб

    Иран впервые применил «Хадж Касем»

    Два человека пострадали при атаке ВСУ на удаленный на сотни километров от границы регион

    Россиянина захотели выгнать с пляжа Вьетнама с фразой «людям из вашей страны тут не место»

    Россиянка поссорилась с бывшим возлюбленным и забила его ведром

    Рост цен на водку втрое обогнал инфляцию

    Иран сравнили с казино

    Все новости
