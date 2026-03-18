Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 18 марта 2026Россия

Россиянка ушла на СВО после атаки ВСУ на регион России за тысячу километров от границы

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Жительница Татарстана подписала контракт и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, расположенный за тысячу километров от границы. Ее историю публикует RT.

«После того, как первые беспилотники до Татарстана долетели — тогда они атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге — тогда я вообще задумалась, как так получается, что они долетают до региона. Начала обучение и отправилась на СВО», — вспомнила россиянка.

На фронте она занимается управлением любых типов беспилотников, а также может заменить оператора, штурмана, починить или собрать, настроить любой сломанный дрон. До СВО женщина была замначальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС.

Ранее сообщалось о другой россиянке, которая отправилась на СВО вслед за мужем. Сейчас она — сержант медицинской службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok