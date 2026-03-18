Россиянка ушла на СВО после атаки ВСУ на регион России за тысячу километров от границы

Жительница Татарстана подписала контракт и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, расположенный за тысячу километров от границы. Ее историю публикует RT.

«После того, как первые беспилотники до Татарстана долетели — тогда они атаковали общежитие в особой экономической зоне в Елабуге — тогда я вообще задумалась, как так получается, что они долетают до региона. Начала обучение и отправилась на СВО», — вспомнила россиянка.

На фронте она занимается управлением любых типов беспилотников, а также может заменить оператора, штурмана, починить или собрать, настроить любой сломанный дрон. До СВО женщина была замначальника аварийно-спасательного подразделения в МЧС.

Ранее сообщалось о другой россиянке, которая отправилась на СВО вслед за мужем. Сейчас она — сержант медицинской службы.