Подразделения ВС России продвинулись западнее Гуляйполя

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись западнее Гуляйполя. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики ведут бои за Воздвижевку и Верхнюю Терсу», — указано в сообщении.

Отмечается, что российские войска взяли под контроль все основные дороги от Гуляйполя, а украинские силы понесли серьезные потери в технике и живой силе.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Как уточнили в Минобороны, поселок городского типа заняли подразделения российской группировки войск «Запад».