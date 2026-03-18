Бывший СССР
01:18, 18 марта 2026

Российские военные показали вскрытие и уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» продолжают вскрывать и уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадрами слаженной работы российских разведчиков и дроноводов поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

Северяне отмечают, что несмотря на близость к линии боевого соприкосновения (ЛБС), командование ВСУ активно отправляет операторов БПЛА в населенный пункт Веселое в прямом смысле на смерть.

«Наши разведчики вскрыли точное местоположение очередного вражеского ПУ БпЛА, после чего дроноводы нанесли серию прицельных ударов по зданиям с врагом», — отмечают российские бойцы.

На видео отчетливо видно результат поражения украинского пункта, в котором не осталось ни вражеской техники, ни самих операторов.

Ранее военные группировки войск «Север» показали на видео мощное уничтожение средств передвижения бойцов ВСУ.

