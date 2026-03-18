Российские военные показали вскрытие и уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

Военные ГВ «Север» показали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ в Веселом

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» продолжают вскрывать и уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадрами слаженной работы российских разведчиков и дроноводов поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

Северяне отмечают, что несмотря на близость к линии боевого соприкосновения (ЛБС), командование ВСУ активно отправляет операторов БПЛА в населенный пункт Веселое в прямом смысле на смерть.

«Наши разведчики вскрыли точное местоположение очередного вражеского ПУ БпЛА, после чего дроноводы нанесли серию прицельных ударов по зданиям с врагом», — отмечают российские бойцы.

На видео отчетливо видно результат поражения украинского пункта, в котором не осталось ни вражеской техники, ни самих операторов.

