Российский боец СВО под обстрелами дронов ВСУ вернулся за забытым раненым сослуживцем

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Горец под обстрелами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулся за забытым раненым сослуживцем и спас военного. Его историю публикует «Красная звезда».
По словам собеседника издания, во время боевых действий один военнослужащий получил ранение, но из-за обилия в небе беспилотников ВСУ и множества попыток FPV-дронов атаковать бойцы группы не заметили, что их сослуживец ранен.
«Они ушли, а я побежал за раненым. Снял с него бронежилет, оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал», — вспомнил Горец.
За этот эпизод он получил медаль «За храбрость» II степени.
