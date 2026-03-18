08:06, 18 марта 2026

Российский боец СВО под обстрелами дронов ВСУ вернулся за забытым раненым сослуживцем

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Горец под обстрелами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулся за забытым раненым сослуживцем и спас военного. Его историю публикует «Красная звезда».

По словам собеседника издания, во время боевых действий один военнослужащий получил ранение, но из-за обилия в небе беспилотников ВСУ и множества попыток FPV-дронов атаковать бойцы группы не заметили, что их сослуживец ранен.

«Они ушли, а я побежал за раненым. Снял с него бронежилет, оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал», — вспомнил Горец.

За этот эпизод он получил медаль «За храбрость» II степени.

Ранее сообщалось, как рядовой Алексей Кадочников несколько часов вел разведку в тылу ВСУ и остался незамеченным.

