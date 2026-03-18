Российский военкор рассказал о ситуации с водой в ДНР

Стешин: В ДНР сохраняется проблема с водой, но водохранилища заполнились

В Донецкой народной республике (ДНР) сохраняются проблемы с водой. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram.

По его словам, у жителей Донецка «день воды» наступает лишь раз в несколько суток. В это время люди набирают водопроводную воду в «баклажки» — пятилитровые пластиковые бутылки.

«Пропустил свой "день воды" с 16 до 21 — все, без воды шесть суток. В сутки у меня уходит 6-7 баклажек. Питьевая идет отдельно — 2-3 литра в сутки. Наполнение "баклажек" очень муторное занятие. Вода не бьет в пластмассу бодрой струей, нет», — объяснил военкор.

Стешин добавил, что в настоящее время водохранилища в ДНР заполнились водой. Кроме того, идущие в республике дожди способствуют повышению уровня воды в них.

Подача воды по графику была введена в Донецке в 2022 году. В 2025 году из-за водной блокады со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сочетании с аномальной жарой и коллапса изношенной инфраструктуры времен СССР ситуация ухудшилась. Ранее стало известно, как люди месяцами живут без нормального водоснабжения и какие меры принимают власти для решения проблемы.