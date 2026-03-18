Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 18 марта 2026

Российский военкор рассказал о ситуации с водой в ДНР

Стешин: В ДНР сохраняется проблема с водой, но водохранилища заполнились
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сохраняются проблемы с водой. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram.

По его словам, у жителей Донецка «день воды» наступает лишь раз в несколько суток. В это время люди набирают водопроводную воду в «баклажки» — пятилитровые пластиковые бутылки.

«Пропустил свой "день воды" с 16 до 21 — все, без воды шесть суток. В сутки у меня уходит 6-7 баклажек. Питьевая идет отдельно — 2-3 литра в сутки. Наполнение "баклажек" очень муторное занятие. Вода не бьет в пластмассу бодрой струей, нет», — объяснил военкор.

Стешин добавил, что в настоящее время водохранилища в ДНР заполнились водой. Кроме того, идущие в республике дожди способствуют повышению уровня воды в них.

Подача воды по графику была введена в Донецке в 2022 году. В 2025 году из-за водной блокады со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сочетании с аномальной жарой и коллапса изношенной инфраструктуры времен СССР ситуация ухудшилась. Ранее стало известно, как люди месяцами живут без нормального водоснабжения и какие меры принимают власти для решения проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok