В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

РТС: Спецназ и бригада ПВО охраняют газопровод с газом из России в Сербии

Армейский спецназ и бригада систем противовоздушной обороны (ПВО) охраняют газопровод с газом из России в Сербии, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Отмечается, что объект охраняют подразделения бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии.

«Силы задействованы с целью обеспечения безопасности объекта, чтобы своевременно выявить возможные угрозы и адекватно отреагировать», — подчеркнул майор Предраг Лютич из бригады специальных операций.

Ранее стало известно, что в ближайший месяц Россия и Сербия подпишут новый договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода.