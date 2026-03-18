В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

Армейский спецназ и бригада систем противовоздушной обороны (ПВО) охраняют газопровод с газом из России в Сербии, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Отмечается, что объект охраняют подразделения бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии.
«Силы задействованы с целью обеспечения безопасности объекта, чтобы своевременно выявить возможные угрозы и адекватно отреагировать», — подчеркнул майор Предраг Лютич из бригады специальных операций.
Ранее стало известно, что в ближайший месяц Россия и Сербия подпишут новый договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода.