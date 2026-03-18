05:23, 18 марта 2026Россия

Серия взрывов прозвучала еще в одном российском городе

Shot: Не менее 5 взрывов прозвучало в Новороссийске
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Не менее пяти взрывов прозвучало в Новороссийске, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, атака началась в 3:30 по московскому времени и продолжается до сих пор. В небе слышны звуки моторов, а также над Черным морем видны вспышки. Предварительно, сбиты минимум три БПЛА.

Официальной информации в данный момент нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Краснодаре. В результате падения беспилотников мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения.

