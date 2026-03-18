Собчак раскрыла секрет молодости на фоне слухов о пластике лица

Собчак опровергла слухи о пластике и объяснила моложавую внешность похудением

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет моложавой внешности на фоне слухов о возможной подтяжке лица. Роликом знаменитость поделился Telegram-канал «Антиглянец».

Журналистка опровергла предположения о пластике и заявила, что на самом деле похудела на 10 килограммов. «Просто хорошо выгляжу, но овал лица все равно немного плывет, возраст есть. Даже ботокса уже нет, надо закалывать», — объяснила Собчак в ролике.

Ранее Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара». «Залог крепкого брака — разделять общие увлечения. Кажется, Лорен Санчес познакомила Джеффа Безоса со своей страстью к косметологии, а его, похоже, затянуло», — отметила она.