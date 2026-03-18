Стало известно о попадании обломков БПЛА на еще одну многоэтажку в регионе России

Оперштаб: В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом

В Краснодаре обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили еще один многоквартирный дом. О попадании фрагментов дрона в многоэтажку стало известно из сообщения оперштаба региона России.

«Обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара», — говорится в публикации.

Предварительно, никто не пострадал. В здании повреждена одна из квартир — в ней выбило окна. Возгорания не последовало. При этом обломки беспилотника также обнаружили во дворе многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника. До этого сообщалось о попадании дрона в другой многоквартирный дом в регионе. Последствия происшествия сняли на видео.