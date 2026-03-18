Стало известно о попадании обломков БПЛА на еще одну многоэтажку в регионе России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 18 марта 2026

Оперштаб: В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Краснодаре обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили еще один многоквартирный дом. О попадании фрагментов дрона в многоэтажку стало известно из сообщения оперштаба региона России.

«Обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара», — говорится в публикации.

Предварительно, никто не пострадал. В здании повреждена одна из квартир — в ней выбило окна. Возгорания не последовало. При этом обломки беспилотника также обнаружили во дворе многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника. До этого сообщалось о попадании дрона в другой многоквартирный дом в регионе. Последствия происшествия сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok