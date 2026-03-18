Ценности
15:11, 18 марта 2026

Стоимость ожерелья Кейт Хадсон на «Оскаре» составила миллиарды рублей

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Стала известна стоимость ожерелья американской актрисы Кейт Хадсон на церемонии вручения премии «Оскар». Материал приводит Page Six.

46-летняя знаменитость посетила мероприятие в зеленом корсетном макси-платье марки Giorgio Armani. Также она дополнила образ указанным украшением итальянского ювелирного бренда Garatti с бриллиантами редкого оттенка общим весом более 41 карата. Его цена составила 35 миллионов долларов (примерно три миллиарда рублей).

Кроме того, для маникюра звезда использовала лак Essie с алмазной пылью.

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири также появился на церемонии вручения премии «Оскар» с роскошным аксессуаром.

