Суд решил судьбу ставшей киллером российской студентки

В Москве арестовали студентку за попытку убить пенсионерку

В Москве арестовали студентку за попытку расправы над пенсионеркой. Об этом сообщает ТАСС.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным агентства, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На судебном заседании она просила избрать ей домашний арест.

По данным следствия, 20-летняя девушка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов. 14 марта девушка получила задание от куратора расправиться с местной жительницей 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. Подозреваемая взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла к квартире потенциальной жертвы. Когда женщина открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили девушку.

Ранее сообщалось, что суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки.