13:26, 18 марта 2026

Суд решил судьбу ставшей киллером российской студентки

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве арестовали студентку за попытку расправы над пенсионеркой. Об этом сообщает ТАСС.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным агентства, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На судебном заседании она просила избрать ей домашний арест.

По данным следствия, 20-летняя девушка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов. 14 марта девушка получила задание от куратора расправиться с местной жительницей 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. Подозреваемая взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла к квартире потенциальной жертвы. Когда женщина открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили девушку.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
