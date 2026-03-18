11:28, 18 марта 2026Силовые структуры

Суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки

В Москве следователи просят арестовать девушку за попытку убить пенсионерку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Москве следователи просят арестовать девушку за попытку расправы над пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ей предъявлено обвинение по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, 20-летняя девушка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов. 14 марта девушка получила задание от куратора расправиться с местной жительницей 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. Подозреваемая взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла к квартире потенциальной жертвы. Когда женщина открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили девушку.

В Никулинском районном суде следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление и розыск организаторов преступления, а также других соучастников.

Ранее сообщалось, что раскрыт возможный срок для расправившегося над москвичкой футболиста.

