Цены на бензин в России перешли к снижению

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже упала на 1,91 процента

В ходе торгов в среду, 18 марта, стоимость основных видов автомобильных бензинов перешла к снижению после затяжного роста. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 14:45 по московскому времени котировки АИ-92 снизились на 1,91 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки в 65 809 рублей за тонну. Стоимость премиального сорта АИ-95 к тому моменту упала до 69 510 рублей. Снижение также составило 1,91 процента.

Стоимость ключевых видов автомобильного топлива в России начала постепенно падать после затяжного роста в первой половине марта. Несмотря на это, основные риски на внутреннем рынке остаются прежними, отмечали эксперты.

Регулярные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) все еще бьют по предложению. Этот фактор на фоне ожидаемого роста спроса в разгар весны и летом может привести к очередному скачку биржевых цен на АИ-92 и АИ-95. Из-за ремонтных работ объемы отгрузок топлива на внутренний рынок могут упасть, что подтолкнет топливные котировки вверх.

Угрозы сохраняются и в отношении летнего дизельного топлива, отмечали ранее участники рынка. Его биржевая стоимость может заметно вырасти из-за поздней весны и плановых ремонтных работ на ряде НПЗ. Удорожанию дизтоплива также может поспособствовать рост экспортного паритета из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, предупредили эксперты.