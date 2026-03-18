Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

Турист Кулеш заявил о популярности места исчезновения семьи Усольцевых

В СМИ появлялась информация, что в месте и в день исчезновения семьи Усольцевых в тайге был замечен подозрительный автомобиль. Однако на эту локацию ежедневно приезжает множество машин, поэтому это ни о чем не говорит, заявил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.

«Я не слышал ни про какую подозрительную машину. Понимаете, там в сезон — и летом, и зимой — каждый день проезжает множество машин, бывает, по несколько десятков. И все они останавливаются практически в одном месте, у начала тропы», — сказал он.

Место популярное, поэтому то, что там стояла машина в тот день, ни о чем не говорит, отметил Кулеш. По его словам, чтобы назвать автомобиль подозрительным, нужны какие-то особые приметы или обстоятельства, но их нет.

Ранее доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев оценил шансы найти Усольцевых. Он заявил, что если тела остались на поверхности земли, то после схода снега вероятность их обнаружения крайне высока. Однако в случае их попадания в яму или старый старательский шурф шансы на обнаружение значительно сокращаются.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае и не вернулись. С 28 сентября 2025 года о них ничего не известно.