15:40, 18 марта 2026Бывший СССР

Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

Залужный: Киев и Лондон договорились о сотрудничестве в космической сфере
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Киев и Лондон договорились о сотрудничестве в космической сфере. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в Telegram.

«Имел честь подписать от Украины Меморандум о сотрудничестве в космической сфере с Великобританией», — рассказал он.

По словам Залужного, документ поспособствует развитию двусторонних отношений между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины.

В октябре прошлого года Залужный высказался о технологическом отставании Украины. Он заявил, что у Украины наблюдается зависимость в сфере космических технологий.

