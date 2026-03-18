Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

Залужный: Киев и Лондон договорились о сотрудничестве в космической сфере

Киев и Лондон договорились о сотрудничестве в космической сфере. Об этом рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в Telegram.

«Имел честь подписать от Украины Меморандум о сотрудничестве в космической сфере с Великобританией», — рассказал он.

По словам Залужного, документ поспособствует развитию двусторонних отношений между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины.

В октябре прошлого года Залужный высказался о технологическом отставании Украины. Он заявил, что у Украины наблюдается зависимость в сфере космических технологий.