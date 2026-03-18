04:25, 18 марта 2026Бывший СССР

Украина случайно обозвала Италию

РИА Новости: Посольство Украины в Италии назвало страну «Ресбубликой»
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Посольство Украины случайно обозвало Италию, само того не заметив. Как пишут РИА Новости, украинцы опечатались на собственном официальном сайте и написали место своей работы с ошибкой.

Внизу сайта посольства, где располагаются контактные данные и ссылки на интернет-ресурсы, сказано, что украинская дипмиссия находится в «Итальянской Ресбублике». Слово Repubblica написано через B.

Ранее стало известно о том, что посольство Украины в Италии предпринимает всевозможные попытки отменить культурные мероприятия с участием артистов из России.

Посол России в Риме Алексей Парамонов отмечал, что Украина рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключая к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд скандальных местных политиков.

