Культура
12:51, 10 февраля 2026Культура

Стало известно о давлении Киева на Италию из-за мероприятий с участием россиян

Парамонов: Украина призывает отменить мероприятия с артистами из РФ в Италии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Парамонов

Алексей Парамонов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посольство Украины в Италии предпринимает попытки отменить культурные мероприятия с участием российских артистов. Такая практика, которая приводит к отмене концертов и культурных событий, вызывает разочарование в отношении Италии. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в беседе с РИА Новости.

«Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков», — рассказал дипломат.

Он отметил, что политика Италии в отношении культурных мероприятий с участием российских артистов не делает государству чести.

Ранее российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что мечтает о премии «Оскар». Она отметила, что хотела бы получить и российские кинонаграды, но только заслуженно и «за хорошую роль».

