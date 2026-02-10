Стало известно о давлении Киева на Италию из-за мероприятий с участием россиян

Парамонов: Украина призывает отменить мероприятия с артистами из РФ в Италии

Посольство Украины в Италии предпринимает попытки отменить культурные мероприятия с участием российских артистов. Такая практика, которая приводит к отмене концертов и культурных событий, вызывает разочарование в отношении Италии. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов в беседе с РИА Новости.

«Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков», — рассказал дипломат.

Он отметил, что политика Италии в отношении культурных мероприятий с участием российских артистов не делает государству чести.

