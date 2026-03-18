Бывший СССР
08:38, 18 марта 2026

Украинские военные приехали на одно направление и приготовились уйти из жизни

Бойцы ВСУ приготовились уйти из жизни на запорожском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приготовились уйти из жизни на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские военные, которые находятся на передовой на запорожском направлении, как следует из радиоперехвата, связываются с командирами и просят их связаться с близкими, готовясь к cмepти», — говорится в сообщении агентства.

По данным радиоперехвата, командование ВСУ не упоминает ротацию и просит военных стоять до последнего.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области. Украинское командование, по его словам, перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных.

