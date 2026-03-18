Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

«Ведомости»: Ежегодный ущерб от болезней работников составляет 3,5-4 % ВВП

Ежегодный ущерб российской экономики от хронических болезней работников компаний составляет порядка 3,5-4 процентов ВВП. Об этом заявил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов, его слова приводит газета «Ведомости».

Потери российских компаний от выхода на работу подверженных частым заболеваниям сотрудников достигают 133,2 миллиона рублей в год в расчете на каждую тысячу сотрудников, пояснила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина.

Мелик-Гусейнов счел подобную оценку заниженной. Дело в том, что подсчитать такого рода потери представляет практически невозможной задачей, отметил он. Многие работники, которые продолжают трудиться на предприятиях, даже не подозревают о своем диагнозе. В то же время наличие болезни так или иначе сказывается на производительности подобных сотрудников. Сезонные же вспышки ОРВИ, по оценке эксперта, обходятся экономике примерно в 1,5 процента ВВП. Речь может идти о триллионах рублей.

Ранее доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева предупредила работающих россиян об изменениях в законодательстве. С этого года, напомнила она, больничные листы начнут выдавать по новым правилам. Если человек брал больничный четыре раза и более за последние полгода, предупредила эксперт, следующий лист будет выдаваться всего на пять дней. Продлить его можно будет только с разрешения врачебной комиссии, члены которой должны будут выявить причины частых заболеваний сотрудника.