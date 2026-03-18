14:18, 18 марта 2026

В Германии раскритиковали Трампа за отсутствие стратегии по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Запрос Дональда Трампа о помощи для Ирана свидетельствует об отсутствии у американской администрации стратегии. Об этом написала Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X.

«Трамп теперь просит помощи для Ирана. Это говорит о том, что они приступили к этой миссии без четкого плана», — считает политик. По ее мнению, США не продумали стратегию выхода из сложившейся ситуации и дальнейшие действия.

Вайдель также предостерегла от применения 5-й статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. «Им следовало подумать об этом заранее», — добавила глава немецкой оппозиционной партии.

Ранее Трамп сказал, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.

