08:07, 18 марта 2026

В Госдуме описали новые антироссийские санкции ЕС словами «самострел в голову»

Александра Синицына

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Евросоюз готовит к 15 апреля 20-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает полный запрет на импорт нефти и газа из России. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал это решение словами «ЕС готовит самострел в голову» в Telegram-канале.

«Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобоской шизофрении. И это — в крайней тяжелой ситуации вокруг Ирана и обострения в зоне Персидского залива, которая взорвала нефтяные рынки», — отметил парламентарий.

По его словам, даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто говорит об угрозах для европейских экономик из-за резкого взлета цен на энергоресурсы и приближающегося топливного кризиса. Многие политики, которые понимают суть вещей, призывают к скорейшему восстановлению сотрудничества с РФ в энергетической сфере. «Но здравый смысл по-прежнему отказывает евроястребам, захватившим власть в ЕС», — написал Слуцкий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не возобновится прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от Киева гарантий, что Украина не создаст помех в будущем.

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Предсказана вероятность новых морозов в Москве

    Россиянин объяснил 15 поджогов желанием смотреть на огонь

    Российский посол назвал место следующего раунда переговоров по Украине

    В Госдуме описали новые антироссийские санкции ЕС словами «самострел в голову»

    Российский боец СВО под обстрелами дронов ВСУ вернулся за забытым раненым сослуживцем

    Россиянам разъяснили нюансы оплаты ЖКУ за март

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    Сотрудника полиции застали за сексом на газоне у патрульной машины

    Раскрыто значение новой конституции Казахстана для русских

    Все новости
