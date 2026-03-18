Слуцкий о новых санкциях против нефти РФ: Евросоюз готовит самострел в голову

Евросоюз готовит к 15 апреля 20-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает полный запрет на импорт нефти и газа из России. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий описал это решение словами «ЕС готовит самострел в голову» в Telegram-канале.

«Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобоской шизофрении. И это — в крайней тяжелой ситуации вокруг Ирана и обострения в зоне Персидского залива, которая взорвала нефтяные рынки», — отметил парламентарий.

По его словам, даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто говорит об угрозах для европейских экономик из-за резкого взлета цен на энергоресурсы и приближающегося топливного кризиса. Многие политики, которые понимают суть вещей, призывают к скорейшему восстановлению сотрудничества с РФ в энергетической сфере. «Но здравый смысл по-прежнему отказывает евроястребам, захватившим власть в ЕС», — написал Слуцкий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не возобновится прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от Киева гарантий, что Украина не создаст помех в будущем.