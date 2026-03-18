02:45, 19 марта 2026

В Китае рассказали об ударе Путина на опережение по Европе

Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Китайские журналисты издания Baijiahao рассказали, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. Пересказ статьи приводит «АБН24».

4 марта Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. По его словам, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

«Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. Слова российского президента вызвали переполох в Европе», — отметили китайские журналисты.

По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энероносители в Европе.

Позднее, 9 марта, Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Также глава государства добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями».

