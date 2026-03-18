В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

ДОСААФ Удмуртии: Плетущим сети для СВО пенсионеркам предоставят другое помещение

Помогающих специальной военной операции (СВО) пенсионерок из Удмуртии, которые пожаловались на выселение из предоставленного им помещения, переведут в новое место. Ситуацию объяснили в республиканском отделении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в соцсети «ВКонтакте».

«Работа волонтеров не останавливалась и не останавливается. Речь идет о смене помещения, а не о прекращении деятельности. Текущая площадка перестала соответствовать объемам работ и требованиям хранения», — заверили в пресс-службе организации.

В посте подчеркивается, что пенсионеркам предложены более просторные помещения.

Ранее о том, что здание, в котором располагались волонтеры, стало ветхим и небезопасным заявили в правительстве Удмуртии. Власти заверили, что «волонтерам объяснили алгоритм действий и предложили новое помещение».

Пенсионерки из Удмуртии, плетущие маскировочные сети для бойцов СВО, пожаловались, что их выгнали из офисного помещения на улицу. Как выяснили журналисты, ДОСААФ уведомило женщин о досрочном расторжении договора аренды. В организации пояснили, что документ продлеваться не будет. Волонтерам, к которым обратились пожилые россиянки, якобы заявили, что пенсионерки своим присутствием нарушают санитарные нормы и эстетическое восприятие «офисного помещения».