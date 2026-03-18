Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 18 марта 2026Россия

В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

ДОСААФ Удмуртии: Плетущим сети для СВО пенсионеркам предоставят другое помещение
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Помогающих специальной военной операции (СВО) пенсионерок из Удмуртии, которые пожаловались на выселение из предоставленного им помещения, переведут в новое место. Ситуацию объяснили в республиканском отделении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в соцсети «ВКонтакте».

«Работа волонтеров не останавливалась и не останавливается. Речь идет о смене помещения, а не о прекращении деятельности. Текущая площадка перестала соответствовать объемам работ и требованиям хранения», — заверили в пресс-службе организации.

В посте подчеркивается, что пенсионеркам предложены более просторные помещения.

Ранее о том, что здание, в котором располагались волонтеры, стало ветхим и небезопасным заявили в правительстве Удмуртии. Власти заверили, что «волонтерам объяснили алгоритм действий и предложили новое помещение».

Пенсионерки из Удмуртии, плетущие маскировочные сети для бойцов СВО, пожаловались, что их выгнали из офисного помещения на улицу. Как выяснили журналисты, ДОСААФ уведомило женщин о досрочном расторжении договора аренды. В организации пояснили, что документ продлеваться не будет. Волонтерам, к которым обратились пожилые россиянки, якобы заявили, что пенсионерки своим присутствием нарушают санитарные нормы и эстетическое восприятие «офисного помещения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

    Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

    Курс рубля к юаню упал до минимума за год

    В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

    Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

    Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

    Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

    Суд решит судьбу ставшей киллером российской студентки

    Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok