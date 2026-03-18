Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 18 марта 2026Мир

В Пентагоне оценили военную мощь России

Циммерман: РФ сохраняет статус обладательницы значительной военной мощи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Россия остается страной-обладательницей значительной военной и промышленной мощи. Об этом заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью... о чем свидетельствует продолжающийся конфликт на Украине», — признал он.

Циммерман также отметил, что Россия владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом и активно модернизирует и расширяет свои ядерные силы и технику.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния. Сообщается, что боеготовность Вооруженных сил России увеличилась по сравнению с периодом до обострения конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о крупнейшем энергетическом кризисе

    Россиянам назвали самые распространенные проблемы «возрастных» машин

    В Пентагоне оценили военную мощь России

    Малышева предупредила одну группу людей о риске 13 видов рака

    Женщина лишилась сестры-близнеца и возлюбленного при восхождении на гору в Австралии

    Пасынок российского рок-музыканта раскрыл подробности о двойной расправе

    В Минздраве ответили на информацию об отправке к психологу не планирующих детей женщин

    Ситуацию на топливном рынке в России назвали контролируемой

    Обнаружен простой способ замедлить старение мозга

    Югославская принцесса с сообщницей выманили у пенсионера 5,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok