Циммерман: РФ сохраняет статус обладательницы значительной военной мощи

Россия остается страной-обладательницей значительной военной и промышленной мощи. Об этом заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью... о чем свидетельствует продолжающийся конфликт на Украине», — признал он.

Циммерман также отметил, что Россия владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом и активно модернизирует и расширяет свои ядерные силы и технику.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния. Сообщается, что боеготовность Вооруженных сил России увеличилась по сравнению с периодом до обострения конфликта на Украине.