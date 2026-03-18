18:40, 18 марта 2026

Глава Нацразведки США высказалась о военном потенциале России

Габбард: РФ сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард во время своего выступления, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине», — отметила она.

Также сообщается, что боеготовность Вооруженных сил России увеличилась по сравнению с периодом до обострения конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не исключают возможности попыток вывоза ядерных материалов из Ирана. Она подчеркнула, что не будет давать прогнозы по будущим вариантам действий американского руководства или исключать их.

