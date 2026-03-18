В Белом доме допустили вывоз ядерных материалов из Ирана

Левитт: США не исключают попытку вывезти ядерные материалы из Ирана

США не исключают, что могут предпринять попытку вывезти ядерные материалы из Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Для него [президента США Дональда Трампа] это один из рассматриваемых вариантов действий. Но я не буду давать комментарии на этот счет или исключать данный вариант действий», — отметила Левитт.

Она добавила, что не намерена давать прогнозы по будущим вариантам действий американского руководства или исключать их. Таким образом она ответила на вопрос о том, может ли Трамп объявить операцию против Ирана успешной без вывоза оттуда ядерных материалов.

Ранее портал Axios сообщил, что президент России Владимир Путин предложил вывезти уран из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке, однако Вашингтон от предложения отказался.