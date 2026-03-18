17:22, 18 марта 2026Мир

В Белом доме допустили вывоз ядерных материалов из Ирана

Левитт: США не исключают попытку вывезти ядерные материалы из Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Caren Firouz / Reuters

США не исключают, что могут предпринять попытку вывезти ядерные материалы из Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Для него [президента США Дональда Трампа] это один из рассматриваемых вариантов действий. Но я не буду давать комментарии на этот счет или исключать данный вариант действий», — отметила Левитт.

Она добавила, что не намерена давать прогнозы по будущим вариантам действий американского руководства или исключать их. Таким образом она ответила на вопрос о том, может ли Трамп объявить операцию против Ирана успешной без вывоза оттуда ядерных материалов.

Ранее портал Axios сообщил, что президент России Владимир Путин предложил вывезти уран из Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке, однако Вашингтон от предложения отказался.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Россиян предупредили об опасности одного популярного метода борьбы со старением

    Трамп отменил один закон для сдерживания цен на топливо

    Появились подробности о подмосковном расчленителе

    Зенитные «Торы» прикрыли гладкоствольными ружьями

    Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Саудовской Аравии и ОАЭ

    Россиянам рассказали о защите от покушений по заданию аферистов

    В Белом доме допустили вывоз ядерных материалов из Ирана

    Обнародованы подробности о третьем сообщнике расправившегося с москвичкой футболиста

    Раскрыт секретный сговор Трампа и Нетаньяху по Ирану

    Все новости
