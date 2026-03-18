В Раде связали перенос поездки Трампа в Китай с продолжением украинского конфликта

Перенос визита президента США Дональда Трампа в Пекин продолжит украинский конфликт как минимум на месяц. С таким заявлением выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Отложенный примерно на месяц визит Трампа в Пекин к [председателю КНР] Си Цзиньпину означает продолжение войны как минимум на этот месяц», — связал он.

По словам депутата, цена на топливо на Украине достигнет 100 гривен за литр (186 рублей за литр).

О том, что Трамп отложил свою поездку в Китай, стало известно 17 марта. По его словам, он хочет остаться в США из-за военного конфликта с Ираном.