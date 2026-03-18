13:20, 18 марта 2026Авто

В России запретили изымать машину за долги у одной категории автомобилистов

ТАСС: СФ защитил от изъятия за долги единственный автомобиль многодетных семей
Марина Аверкина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Совет Федерации (СФ) поддержал закон о запрете изъятия за долги единственной машины у многодетных семей. Соответствующие изменения будут внесены в статью 446 Гражданского кодекса РФ «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам», пишет ТАСС.

Теперь, если многодетная семья имеет в собственности только одно транспортное средство, изъять машину за долги не смогут.

Согласно новой редакции, в список также вошли земельные участки, которые предоставляются бесплатно в качестве меры социальной поддержки семьям с тремя и более детьми.

Ранее россиянам напомнили, что нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности влечет штрафные санкции. Так, за передвижение вдвоем на одном электросамокате, выезд в запрещенные зоны или превышение скоростного лимита предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Турист высказался о появлении подозрительной машины в месте исчезновения Усольцевых

    В Госдуме в первом чтении одобрили проект о выдворении детей мигрантов после 18-летия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Все новости
