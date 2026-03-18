В России запретили изымать машину за долги у одной категории автомобилистов

ТАСС: СФ защитил от изъятия за долги единственный автомобиль многодетных семей

Совет Федерации (СФ) поддержал закон о запрете изъятия за долги единственной машины у многодетных семей. Соответствующие изменения будут внесены в статью 446 Гражданского кодекса РФ «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам», пишет ТАСС.

Теперь, если многодетная семья имеет в собственности только одно транспортное средство, изъять машину за долги не смогут.

Согласно новой редакции, в список также вошли земельные участки, которые предоставляются бесплатно в качестве меры социальной поддержки семьям с тремя и более детьми.

Ранее россиянам напомнили, что нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности влечет штрафные санкции. Так, за передвижение вдвоем на одном электросамокате, выезд в запрещенные зоны или превышение скоростного лимита предусмотрен штраф в размере 800 рублей.