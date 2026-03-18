12:54, 18 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель ударов Израиля и США по высокопоставленным иранским политикам

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

США и Израиль хотят взять Иран под свой полный контроль, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о цели уничтожения Вашингтоном и Тель-Авивом высокопоставленных иранских политиков и чиновников.

«Они хотят Иран полностью взять под контроль. Мы понимаем, что это было уже с Белградом. К сожалению, они свои цели вот так видят», — отметила Журова.

Депутат поделилась, что недавно ей в интернете попался якобы шутливый ролик, на котором иранец говорит, что страна будет бороться за справедливость, и переводит камеру на друга, заявляя, что тот возглавит это движение.

«Друг же убегает в другую сторону. То есть там точно понимают, что дальше после таких заявлений следует уничтожение. Хотят запугать людей так, чтобы никто даже не попытался возглавить сопротивление к самоопределению и независимости», — заключила она.

Ранее власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) республики Али Лариджани. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. Также он выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря ВСНБ.

