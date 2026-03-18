12:14, 18 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России не поверили Зеленскому и усомнились в необходимости ремонта «Дружбы»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У России нет данных о том, что нефтепровод «Дружба» надо было ремонтировать, и о том, что сейчас идут ремонтные работы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Нет данных, что его надо было ремонтировать. Нет данных, что он ремонтируется. Со слов венгерского руководства, они не видели визуально никаких разрушений и никаких действий по его восстановлению», — сообщил Чепа.

По словам депутата, заявления Зеленского о поломке нефтепровода и его ремонте — это попытки Украины воздействовать на Венгрию, которая блокирует выдачу кредитов ЕС для Киева.

«Мы слышали, что вроде бы протянули кредит на 90 миллиардов, минуя вето Венгрии. А это очередной виток по давлению на Венгрию», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» приближается к завершению и работа будет завершена через месяц-полтора.

Позднее появилась информация о том, что Евросоюз согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Кредит Украине блокировала Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Как отмечается, глава Евросовета Антониу Кошта провел разговор с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Он заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.

