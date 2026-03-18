21:42, 18 марта 2026Россия

В России опубликовали законопроект о регулировании искусственного интеллекта

В аппарате Григоренко заявили о публикации законопроекта о регулировании ИИ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России опубликован для общественного обсуждения. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

«Правительственный законопроект об искусственном интеллекте опубликован для общественного обсуждения. Документ вводит рамочное регулирование применения ИИ в России», — рассказали в аппарате.

В частности, документ законодательно закрепляет само определение искусственного интеллекта, определяет права и обязанности участников рынка, а также вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоматериалов, созданных с использованием ИИ.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что создание комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта поможет решить многие технологические вопросы и создать новые рабочие места.

