17:35, 18 марта 2026Бывший СССР

В России отреагировали на новую Конституцию Казахстана

Захарова: Россия приветствует результаты референдума в Казахстане
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Россия приветствует результаты референдума по новой Конституции Казахстана. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы рассчитываем, что на новом для республики историческом этапе отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Казахстаном продолжат укрепляться в интересах граждан», — отметила она.

По словам дипломата, голосование прошло в полном соответствии нормам международного права.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.

