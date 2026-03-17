В Казахстане приняли новую Конституцию

ЦИК Казахстана: Новая Конституция считается принятой

Новая Конституция Казахстана считается принятой. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК).

За принятие новой версии основного закона страны проголосовали 87,15 процента граждан. Всего в голосовании приняли участие почти 8 миллионов человек при населении чуть больше 20 миллионов.

Окончательные результаты совпали с предварительными итогами плебисцита.

О необходимости принятия новой Конституции 30 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам лидера страны, правки перезагружают всю государственную матрицу. Эксперты отметили, что изменения коснулись 84 процентов документа.