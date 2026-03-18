Life.ru: Требования ЕС для вступления Украины в объединение невыполнимы

Требования Европейского союза (ЕС) для вступления Украины в объединение невыполнимы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Владимир Карасев.

«Среди перечня требований со стороны ЕС есть как минимум два-три, которые Украина, в принципе, выполнить не может», — оценил он.

По словам политолога, Брюссель намеренно ставит Киеву невыполнимые требования для того, чтобы возложить вину за неудачи евроинтеграции на Украину.

17 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что республика получила от ЕС условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам. Уточняется, что речь идет о блоках «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».