В России оценили попытку Зеленского подарить Трампу отслеживающий бои на Украине iPad

Колесник: Зеленский никак не может подлизаться к США, где его не воспринимают

Президент Украины Владимир Зеленский все никак не может угодить и понравиться США, где его не воспринимают ни как лидера страны, ни как человека, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о желании украинского лидера подарить президенту США Дональду Трампу отслеживающий бои на Украине iPad.

«Соединенные Штаты и так знают, что происходит на поле боя. Это не так трудно при помощи их космических средств посмотреть, как наша армия наступает. Я думаю, это больше демонстративный жест со стороны Зеленского. Он все никак не может подлизаться к Америке, где его не воспринимают ни как президента, ни как человека. Трамп о нем уничижительно не один раз высказывался. Кто взял, тому он и подарил», — заметил Колесник.

Ранее стало известно, что Зеленский хотел во время Мюнхенской конференции по безопасности подарить Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине, однако тот не прибыл на мероприятие.

Впоследствии украинский лидер подарил этот планшет королю Великобритании Карлу III. По его словам, устройство позволяет отслеживать каждую цель в небе и ситуацию на фронте.

