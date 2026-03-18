06:28, 18 марта 2026

В России раскрыли мотивацию Ирана в сопротивлении США

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников в разговоре с РИА Новости оценил намерения Соединенных Штатов Америки (США) отправить десант в Иран, а также раскрыл, что мотивирует иранцев на сопротивление.

Плотников отметил, что армия Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение «Басидж» — это несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов. Поэтому разрушения и гибель мирного населения «мотивируют на сопротивление лучше любой проповеди и мечети».

В касательно Вашингтона, эксперт уверен, что он не решится на полномасштабную наземную военную операцию против Ирана. По мнению Плотникова, такой контингент не сможет достигнуть серьезных целей.

«Пока больше похоже на демонстрацию намерений», — заключил ученый.

Ранее в Америке ответили, кто способен предотвратить «глобальный пожар» иранского конфликта.

    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    В Польше разразился скандал после оскорблений украинского журналиста

    Обломки БПЛА ВСУ упали на медцентр в российском городе

    Пушилин обвинил Зеленского в одном действии против Трампа

    Банки ужесточили выдачу автокредитов

    Российские водители оценили состояние дорог весной

    Ученые выявили новый опасный подтип рака

    В России раскрыли мотивацию Ирана в сопротивлении США

    Долина нашла способ обезопасить себя от мошенников

    Извращенец попытался раздеть школьницу на улице

    Все новости
