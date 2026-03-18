В США назвали способную предотвратить «глобальный пожар» иранского конфликта силу

Профессор Сакс: БРИКС может предотвратить «глобальный пожар» иранского конфликта

Страны БРИКС являются той силой, которая способна стать посредником между США, Израилем и Ираном и предотвратить «глобальный пожар», способный разрастись из конфликта на Ближнем Востоке. Такой вывод сделал экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в совместной статье со специалистом по региону Сибилом Фаресом для газеты Berliner Zeitung (BZ).

«Страны БРИКС обладают таким доверием, экономическим весом и отсутствием исторической вовлеченности в империализм на Ближнем Востоке, что могут призвать мир к разуму», — указано в публикации.