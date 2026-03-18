В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

В Волжском мальчик остался сиротой после смерти матери в очереди к врачу

В городе Волжский Волгоградской области 13-летний школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на прием к врачу в поликлинике. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям издания, 40-летняя мать мальчика работала в детском саду. Продолжительное время она жаловалась на головные боли. 12 марта горожанка решила пойти к специалисту. В очереди в поликлинике ей стало плохо, спасти ее не удалось. Отца ребенка не стало в прошлом году.

«Близких родственников у него нет абсолютно. Есть троюродная тетя, но она живет в другом городе, она сама инвалид, на попечении имеет несколько детей», — поделилась представитель ритуальной компании.

Учителя, родители и неравнодушные жители Волжского собрали на похороны более 100 тысяч рублей. В ритуальное агентство за помощью обратились директор школы, классный руководитель мальчика и соседка. Проститься с женщиной и поддержать 13-летнего школьника пришло немало людей.

Собеседник V1.ru поделилась, что сейчас идет процесс опеки над мальчиком. Документы подали его классный руководитель и отчим. Последний участия в организации похорон не принимал.

