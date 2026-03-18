В России упали цены на один продукт

«Ценозавр»: В России подешевели огурцы, килограмм обходится в 285 рублей

В марте в России подешевели свежие огурцы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Исходя из результатов анализа стоимости овоща в торговых точках разных российских городов — огурцы стали дешевле на 3,1 процента. В среднем за килограмм продукта на сегодняшний день придется заплатить около 285 рублей.

Аналитики отмечали, что рассматривали цены без учета скидок и каких-либо акционных предложений.

До этого Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала, что с 3 по 10 марта стоимость популярных овощей на внутреннем рынке снизилась в среднем на восемь процентов.

В январе же средняя розничная цена на огурцы в России увеличилась на 32,7 процента. В результате чего эти овощи стали одним из самых подорожавших продуктов питания.