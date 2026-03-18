Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:22, 18 марта 2026

В России упали цены на один продукт

«Ценозавр»: В России подешевели огурцы, килограмм обходится в 285 рублей
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В марте в России подешевели свежие огурцы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Исходя из результатов анализа стоимости овоща в торговых точках разных российских городов — огурцы стали дешевле на 3,1 процента. В среднем за килограмм продукта на сегодняшний день придется заплатить около 285 рублей.

Аналитики отмечали, что рассматривали цены без учета скидок и каких-либо акционных предложений.

До этого Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала, что с 3 по 10 марта стоимость популярных овощей на внутреннем рынке снизилась в среднем на восемь процентов.

В январе же средняя розничная цена на огурцы в России увеличилась на 32,7 процента. В результате чего эти овощи стали одним из самых подорожавших продуктов питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok