11:26, 18 марта 2026Путешествия

В российском регионе предсказали рост турпотока из-за исчезнувшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае предсказали рост турпотока из-за исчезнувших Усольцевых
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: ViGO ~ Goncharov Victor / YouTube

Управляющий турбазы «Геосфера» в российском регионе Денис Балашов предсказал рост турпотока из-за исчезнувшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Об этом он рассказал ТАСС.

Уточняется, что пропавших в последний раз видели в «Геосфере». Балашов рассказал, что в настоящее время по основным маршрутам в Кутурчинском Белогорье Красноярского края не ходят туристы. «Пока у нас нет заявок от туристов, интересующихся именно местом пропажи Усольцевых. Но такой интерес со временем, думаю, будет», — отметил он.

Управляющий также отметил, что на лето и осень уже есть бронирования.

В сентябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход в Красноярском крае и пропали. Сведения о том, что были найдены их останки, опровергли.

    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    Израиль уничтожил министра разведки Ирана

    В Иране забили тревогу после гибели секретаря ВСНБ Лариджани

    В Израиле заявили об уничтожении ответственного за поставки оружия ХАМАС

    Захарова указала на отмену русской культуры в Европе

    Курс рубля к юаню упал до минимума за год

    В обществе содействия армии объяснили выселение помогающих СВО пенсионерок

    Россиянин устроил криминальный мастер-класс пасынку в ювелирном магазине и попал на видео

    Ущерб российской экономики от болезней работников оценили

    Россиян предупредили о последствиях привычки спать в линзах

    Все новости
