В российском регионе предсказали рост турпотока из-за исчезнувшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае предсказали рост турпотока из-за исчезнувших Усольцевых

Управляющий турбазы «Геосфера» в российском регионе Денис Балашов предсказал рост турпотока из-за исчезнувшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Об этом он рассказал ТАСС.

Уточняется, что пропавших в последний раз видели в «Геосфере». Балашов рассказал, что в настоящее время по основным маршрутам в Кутурчинском Белогорье Красноярского края не ходят туристы. «Пока у нас нет заявок от туристов, интересующихся именно местом пропажи Усольцевых. Но такой интерес со временем, думаю, будет», — отметил он.

Управляющий также отметил, что на лето и осень уже есть бронирования.

В сентябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход в Красноярском крае и пропали. Сведения о том, что были найдены их останки, опровергли.

