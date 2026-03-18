В сети появилось видео конфуза Ким Кардашьян в стрипах

Ким Кардашьян опубликовала видео конфуза в стрипах перед вечеринкой Vanity Fair

Американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в сети видео своего конфуза перед вечеринкой Vanity Fair, организованной в честь кинопремии «Оскар». Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница выбрала для светского вечера облегающее длинное платье люксового бренда Gucci, украшенное множеством золотистых пайеток. Кроме того, она подобрала к нему стрипы с прозрачными ремешками.

В размещенном ролике видно, что бизнесвумен направлялась к своей машине, чтобы отправиться на торжественное мероприятие. Однако по пути она оступилась и упала в кусты. При этом во время падения телезвезда случайно схватилась за руку проходившей мимо пожилой женщины. «Ой, простите, я подвернула лодыжку! Простите! Я нервничаю перед выходом на красную дорожку. Подожди, я попробую пройти ровно. Черт, эта бедняжка, я схватила эту старушку случайно», — сказала она в видео.

В июле прошлого года пользователи высмеяли походку Ким Кардашьян на показе модного бренда Balenciaga.